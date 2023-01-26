Про це повідомили представники місцевої влади. Розповідаємо, що відомо про влучання та чи є жертви і постраждалі.

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Оперативні служби – на місці

Як зазначив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, в області зафіксовано влучання ракет. На щастя, минулося без постраждалих. Він також додав, що на місці працюють усі оперативні служби.

Прильоти зафіксували на Одещині

Зауважимо, що о 09:27 "Суспільне" повідомило, що в Одеському районі в небо здійнявся дим. Пізніше надійшло ще кілька сповіщень, в яких розповідали про вибухи в області.

О 09:40 monitor повідомив про роботу ППО. А ще через хвилину місцеві кореспонденти розповіли, що знову пролунали вибухи.

Невдовзі місцеві телеграм-канали зауважили, що в області може бути 4 – 5 прильотів. Причому ворог запускав ракети так, щоб вони навмисно кружляли та дозволяли визначати, де розташована українська ППО.

Станом на 10:00 стало відомо, що внаслідок прильотів в Одесі частково зникло водопостачання. Про це розповіли самі місцеві мешканці.

А вже о 10:19 глава Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук детальніше розповів про прильоти. За наявною інформацією, пошкоджень зазнали 2 об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

У Києві пролунав потужний вибух

Близько 10:00 мешканців столиці сколихнули потужні вибухи. Про них розповіли кореспонденти 24 Каналу, а невдовзі це підтвердив глава міської ради Віталій Кличко.

Пізніше він додав, що вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці. Що стосується подробиць, то їх він пообіцяв надати згодом.

Як розповідають у мережі, вибухів було кілька. Причому добре їх було чути саме у центрі Києва. Також уже поширюють фото, на якому можна побачити, як у небо здіймається дим.

Нагадуємо, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо така спокуса у вас таки виникла, то ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Пам'ятайте, що таким чином ви можете допомагати ворогові корегувати вогонь.