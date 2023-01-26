Відповідну інформацію розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу Юрій Ігнат. Він також пояснив, що росіяни зазвичай після нічних атак використовують крилаті ракети. Також можуть використовувати "Калібри".

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Що відбулось на Вінниччині

Юрій Ігнат також розповів, що значить формулювання глави Вінницької ОВА про те, що орієнтовно о 9 годині 26 січня йшов "повітряний бій".

Протиповітряний бій. Можливо хтось помилився і забув дописати "проти". Протиповітряний бій, протиповітряна оборона. Тобто очевидно, що технічно там десь (помилились – 24 Канала)… Трішечки налякали,

– пояснив Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил розповів, що це не означає, що літаки залетіли в повітряний простір України. Насправді протиповітряний бій означає, що наші літаки чи сили ППО знищують ворожі ракети та дрони.

Зверніть увагу! Станом на 10 годину 26 січня в телеграмі глави Вінницької ОВА Сергія Борзова подана відредагована інформація про те, що о 9:07 йшов протиповітряний бій, протиповітряні сили контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

Яка ситуація на Вінниччині