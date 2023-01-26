Відповідну інформацію розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу Юрій Ігнат. Він також пояснив, що росіяни зазвичай після нічних атак використовують крилаті ракети. Також можуть використовувати "Калібри".
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Що відбулось на Вінниччині
Юрій Ігнат також розповів, що значить формулювання глави Вінницької ОВА про те, що орієнтовно о 9 годині 26 січня йшов "повітряний бій".
Протиповітряний бій. Можливо хтось помилився і забув дописати "проти". Протиповітряний бій, протиповітряна оборона. Тобто очевидно, що технічно там десь (помилились – 24 Канала)… Трішечки налякали,
– пояснив Юрій Ігнат.
Речник командування Повітряних сил розповів, що це не означає, що літаки залетіли в повітряний простір України. Насправді протиповітряний бій означає, що наші літаки чи сили ППО знищують ворожі ракети та дрони.
Яка ситуація на Вінниччині
- Орієнтовно о 7:46 26 січня у Вінницькій області та на решті території України пролунала повітряна тривога. Людей попередили про загрозу масованої ракетної атаки та закликали перебувати в укриттях.
- Орієнтовно о 10 годині 26 січня Сергій Борзов написав, що в області є влучання ворожих ракет. Люди не постраждали. Всі оперативні служби працювали на місці.
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