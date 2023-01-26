Соответствующую информацию рассказал в эксклюзивном комментарии в эфире 24 канала Юрий Игнат. Он также пояснил, что россияне обычно после ночных атак используют крылатые ракеты. Также могут использовать "Калибры".

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Что произошло в Винницкой области

Юрий Игнат также рассказал, что значит формулировка главы Винницкой ОВА о том, что ориентировочно в 9 часов 26 января шло "воздушное сражение".

Противовоздушное сражение. Возможно, кто-то ошибся и забыл дописать "противо". Противовоздушное сражение, противовоздушная оборона. То есть очевидно, что технически там где-то (ошиблись – 24 Канал)… Немножко испугали,

– объяснил Юрий Игнат.

Представитель командования Воздушных сил рассказал, что это не значит, что самолеты залетели в воздушное пространство Украины. На самом деле противовоздушное сражение означает, что наши самолеты или силы ПВО уничтожают вражеские ракеты и дроны.

Обратите внимание! По состоянию на 10:00 26 января в телеграме главы Винницкой ОВА Сергея Борзова представлена отредактированная информация о том, что в 9:07 шло противовоздушное сражение, противовоздушные силы контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

Какая ситуация в Винницкой области