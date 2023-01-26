Звуки взрывов слышали в Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает 24 Канал. Около 8.59 появилось сообщение о взрывах в Винницкой области, после чего стало известно, что в регионе работает ПВО.

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Силы обороны ведут воздушное сражение

Глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что продолжается воздушный бой. По его словам, Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

Мэр Винницы Сергей Моргунов в 9:10 написал, что в городе слышали работу ПВО.

Также около 9 утра сообщалось о работе ПВО в Одесской и Днепропетровской областях. В Одесской области слышали взрывы, после чего появилось якобы сообщение о прилете. Впрочем, официальной информации нет.

На Днепропетровщине ПВО отработало немного раньше, однако также есть информация о прилете. Местные власти пока не подтверждали информацию.

Также в 9:15 появилось сообщение о работе ПВО в Житомирской области.

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