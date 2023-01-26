Звуки взрывов слышали в Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает 24 Канал. Около 8.59 появилось сообщение о взрывах в Винницкой области, после чего стало известно, что в регионе работает ПВО.
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Силы обороны ведут воздушное сражение
Глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что продолжается воздушный бой. По его словам, Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.
Мэр Винницы Сергей Моргунов в 9:10 написал, что в городе слышали работу ПВО.
Также около 9 утра сообщалось о работе ПВО в Одесской и Днепропетровской областях. В Одесской области слышали взрывы, после чего появилось якобы сообщение о прилете. Впрочем, официальной информации нет.
На Днепропетровщине ПВО отработало немного раньше, однако также есть информация о прилете. Местные власти пока не подтверждали информацию.
Также в 9:15 появилось сообщение о работе ПВО в Житомирской области.
Массированная ракетная атака: что известно
- Россияне начали атаковать Украину еще поздно вечером 25 января, когда выпустили более 20 дронов-камикадзе. Но в Генштабе ВСУ сообщили, что враг не достиг своего, ведь Силы обороны уничтожили все "Шахиды".
- При этом в Генштабе ВСУ предупредили о большой опасности дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В оперативном командовании "Юг" подтвердили ракетную угрозу.
- Украинские военные зафиксировали активность вражеской стратегической авиации по направлению Каспийского моря. Именно оттуда Россия очень часто наносит массированные ракетные удары по Украине.
- Кроме того, известно, что Россия увеличила присутствие в Черном море. Там находятся ракетоносители, готовые запустить "Калибры". Сообщалось о трех таких ракетоносителях, на чьих бортах 20 ракет.
- Около 7:50 утра на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские ракеты уже на территории Украины.
- Около 8.25 появилась информация о взрывах в Николаевской области. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в 8:27 сообщил, что есть первые сбитые ракеты, выпущенные россиянами.
- Из-за ракетной атаки в регионах Украины начали вводиться превентивные отключения электроэнергии. Отметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам.