Около 8:25 появилась информация о взрывах в Николаевской области, пишет 24 Канал. Сообщалось, что в Николаевской области работает ПВО.
Узнайте больше По всей Украине звучит воздушная тревога: сообщают о пусках ракет
Сообщают о первых сбитых ракетах россиян
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в 8:27 сообщил, что есть первые сбитые ракеты, выпущенные россиянами. Кроме того, на Юге работает ПВО и авиация.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 8:16 сообщил, что российские ракеты залетели на территорию Украины. "Минимум 2 к северо-западу через Николаевскую область", – писал он.
В 8:29 Виталий Ким проинформировал еще о 3 ракетах, которые залетели в воздушное пространство Украины.
Что известно о массированной ракетной атаке со стороны России
- Россия начала новую атаку против Украины еще поздно вечером 25 января. Российские военные пытались атаковать Украину "Шахидами", однако Силы обороны уничтожили все 24 цели.
- Утром 26 января в Генштабе ВСУ сообщили, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
- В оперативном командовании "Юг" тоже предупреждали о ракетной атаке. В частности, украинские военные зафиксировали активность вражеской стратегической авиации с направления Каспийского моря.
- Кроме того, известно, что в Черном море находятся ракетоносители, готовые в любой момент запустить "Калибры". Пока известно о трех таких ракетоносителях, на чьих бортах 20 ракет.
- Около 7:50 утра на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В регионах Украины начали вводиться превентивные отключения электроэнергии в связи с реальной угрозой ракетного удара.
- До этого Россия массированно атаковала Украину 14 января, когда попала ракетой Х-22 в здание в Днепре. Жертвами кровавого теракта стали 45 человек. Кроме того, из-за российского обстрела Днепра были травмированы 79 человек.
- Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам.