Предварительно, известно о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Если в вашей области раздается тревога – пройдите в укрытие.

Важно Ночью оккупанты атаковали Украину "Шахидами": ВСУ уничтожили все

В Украине объявили воздушную тревогу

По данным Генштаба ВСУ, сохраняется большая опасность последующих ракетных ударов. Держите телефоны заряженными и сделайте запасы воды.

По предварительной информации, есть взлет нескольких Ту-95. Вероятно, вылет боевой. Поэтому нужно быть готовыми к ракетным обстрелам.

Также сообщают о запусках ракет типа Х-101. В воздушном пространстве Украины ожидаем через час.



В Украине звучит воздушная тревога / Карта

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в нашу противовоздушную оборону.

Также о ракетной угрозе написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Угроза ракетного удара. Реагируем", – сообщил он.

В Кривом Роге есть реальная угроза ракетного удара. Энергетики превентивно производят отключение линий электропередач. Уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.

ДТЭК срочно вводит экстренные отключения света

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Массированная ракетная атака может быть прямо сейчас

Российские военные могут осуществить очередную массированную ракетную атаку 26 января 2023 года. Об этом предупредили украинцев в ОК "Юг".

"Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации – стратегической – по направлению Каспийского моря", – отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Черном море находятся ракетоносители, готовые в любой момент запустить "Калибры". Пока известно о трех таких ракетоносителях, на чьих бортах 20 ракет.

Гуменюк отметила, что враг продолжает использовать наработанную тактику. Сначала он запускает дроны-камикадзе, чтобы истощить нашу систему ПВО. После этого осуществляется массированный ракетный удар как с воздушного, так и наземного и морского базирования.

Россия атаковала Украину дронами

В ночь на 26 января захватчики возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, а также ПВО.