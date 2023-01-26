Попередньо, відомо про зліт декількох стратегічних бомбардувальників-ракетоносців. Якщо у вашій області лунає тривога – пройдіть в укриття.
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В Україні оголосили повітряну тривогу
За даними Генштабу ЗСУ, зберігається велика небезпека подальших ракетних ударів. Тримайте телефони зарядженими та зробіть запаси води.
За попередньою інформацією, є зліт декількох Ту-95. Ймовірно, виліт бойовий. Тому потрібно бути готовими до ракетного обстрілу.
Також повідомляють про запуски ракет типу х-101. У повітряному просторі України очікуємо через годину.
В Україні лунає повітряна тривога / Карта
Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити в нашу протиповітряну оборону.
Також про ракетну загрозу написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Загроза ракетного удару. Реагуємо", – повідомив він.