Близько 8:25 з'явилася інформація про вибухи в Миколаївській області, пише 24 Канал. Повідомлялося, що на Миколаївщині працює ППО.
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Повідомляють про перші збиті ракети росіян
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак о 8:27 повідомив, що є перші збиті ракети, які випустили росіяни. Крім того, на Півдні працює ППО та авіація.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о 8:16 повідомив, що російські ракети залетіли на територію України. "Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", – писав він.
О 8:29 Віталій Кім проінформував про ще 3 ракети, які залетіли у повітряний простір України.
Що відомо про масовану ракетну атаку з боку Росії
- Росія розпочала нову атаку проти України ще пізно ввечері 25 січня. Російські військові намагалися атакувати Україну "Шахідами", проте Сили оборони знищили всі 24 цілі.
- Зранку 26 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
- В оперативному командуванні "Південь" теж попереджали про ракетну атаку. Зокрема, українські військові зафіксували активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря.
- Крім того, відомо, що в Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри". Наразі відомо про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.
- Близько 7:50 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. У регіонах України почали вводитись превентивні відключення електроенергії у зв'язку з реальною загрозою ракетного удару.
- До цього Росія масовано атакувала Україну 14 січня, коли влучила ракетою Х-22 у будинок у Дніпрі. Жертвами кривавого теракту стали 45 людей. Крім того, через російський обстріл Дніпра було травмовано 79 осіб.
- Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах.