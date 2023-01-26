Близько 8:25 з'явилася інформація про вибухи в Миколаївській області, пише 24 Канал. Повідомлялося, що на Миколаївщині працює ППО.

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Повідомляють про перші збиті ракети росіян

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак о 8:27 повідомив, що є перші збиті ракети, які випустили росіяни. Крім того, на Півдні працює ППО та авіація.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о 8:16 повідомив, що російські ракети залетіли на територію України. "Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", – писав він.

О 8:29 Віталій Кім проінформував про ще 3 ракети, які залетіли у повітряний простір України.

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