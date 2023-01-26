Відповідну інформацію речниця ОК "Південь" повідомила під час телемарафону. Тож ми закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та переходити до укриттів щойно пролунають сирени.

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Атака може бути зараз

Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації – стратегічної – з напрямку Каспійського моря,

– наголосила вона.

За словами Наталії Гуменюк, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри". Наразі відомо про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.

Вона зауважила, що ворог продовжує використовувати напрацьовану тактику. Спочатку він запускає дрони-камікадзе, щоб виснажити нашу систему ППО. Після цього здійснює масований ракетний удар як з повітряного, так і наземного та морського базування.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ зранку 26 січня зробили важливе попередження для українців. У відомстві наголосили, що існує "велика небезпека подальших російських авіаційних і ракетних ударів".