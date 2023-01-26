У ніч на 26 січня у багатьох регіонах нашої держави знову лунала повітряна тривога. У Київській міській військовій адміністрації констатували, що розслаблятись та нехтувати повітряною небезпекою не можна за будь-яких обставин. Тим паче коли ворожі "Шахіди" напоготові.

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Чому потрібно завжди спускатись в укриття

У відомстві нагадали головні аргументи стосовно того, чому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги:

тому що загроза повітряного удару існує постійно – навіть якщо не лунають сирени;

тому що оголошена тривога означає реальну загрозу саме тут;

тому що навчальних тривог під час війни не буває;

тому що безглуздо сподіватись, що певний будинок абсолютно безпечний і в нього ніколи не влучить ворожа ракета чи дрон.



Що взяти зі собою в укриття / Картинка 24 Каналу

️У разі оголошення повітряної тривоги, завжди прямуйте до надійного укриття і залишайтеся в ньому до відбою. Пам'ятайте, правила безпеки написані кров'ю. Тому вони важливі та їх потрібно виконувати,

– констатували в КМВА.

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