Павло Кириленко розповів, що місто потерпає від ворожого вогню. На жаль, воно фактично повністю знищене.
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Що відомо про атаку на Авдіївку
Черговий обстріл Авдіївки – пошкоджені численні багатоповерхівки. Сьогодні вдень (25 січня – 24 Канал) росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки із "Градів" — місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент,
– заявив Павло Кириленко.
За даними глави обласної військової адміністрації, Авдіївка:
- вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку;
- з початку повномасштабного вторгнення – перебуває під безупинним вогнем.
Глава Донецької ОВА заявив, що Авдіївка – це одна з найгарячіших точок на фронті.
Росіяни атакували мирні будинки в Авдіївці / Фото Павла Кириленка та з місцевих телеграм-каналів
"Всі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", – заявив посадовець.
Росія продовжує атакувати мирних жителів
- 25 січня російські загарбники масовано атакували Вугледар в Донецькій області. За даними Нацполіції, через це мирним жителям не вдалось евакуюватись з міста. Правоохоронці відстежують ситуацію, щоб врятувати людей.
- Під час третьої повітряної тривоги росіяни 25 січня атакували Запоріжжя. За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста жінка опинилася під завалами. На жаль, вона загинула.
- Внаслідок атаки ворога один будинок приватного сектору в Запоріжжі зруйновано. Ще в 12-ти будинках вибиті вікна, є ушкодження стін та покрівель.