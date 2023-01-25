Павло Кириленко розповів, що місто потерпає від ворожого вогню. На жаль, воно фактично повністю знищене.

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Що відомо про атаку на Авдіївку

Черговий обстріл Авдіївки – пошкоджені численні багатоповерхівки. Сьогодні вдень (25 січня – 24 Канал) росіяни завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки із "Градів" — місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент,

– заявив Павло Кириленко.

За даними глави обласної військової адміністрації, Авдіївка:

вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку;

з початку повномасштабного вторгнення – перебуває під безупинним вогнем.

Глава Донецької ОВА заявив, що Авдіївка – це одна з найгарячіших точок на фронті.

Росіяни атакували мирні будинки в Авдіївці / Фото Павла Кириленка та з місцевих телеграм-каналів

"Всі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", – заявив посадовець.

Росія продовжує атакувати мирних жителів