Деталі розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. На жаль, згодом стало відомо, що жінка загинула.

Важливо Успіхи закінчилися, – Жданов про наступ росіян на Запоріжжі

Куртєв зазначив, що ворог вдарив по одному з районів Запоріжжя, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок. Пошкодження отримали і будинки, які розташовані поруч.

На превеликий жаль, жінка, яка перебувала під завалами, загинула. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Росія – країна-терорист, яка не має права на існування,

– наголосив секретар Запорізької міськради.

На цей час відомо про те, що внаслідок ворожої атаки один будинок приватного сектору зруйновано. Ще в 12-ти будинках вибиті вікна, є ушкодження стін та покрівель. Комунальні служби вже розпочинають проведення необхідних робіт.

Додамо, що інформація про вибух у Запоріжжі з'явилася приблизно о 16:30. Однак сирени в регіоні не було чути. Загалом протягом 25 січня повітряну тривогу в Україні оголошували кілька разів. Причина – активність ворожої авіації у Білорусі.

Ворог хоче наступати на Запоріжжя

Протягом останніх днів вороги намагалися йти в наступ на Запоріжжі, але все закінчилось для них провалом і великими втратами. У Генштабі ЗСУ констатували, що ворогу не вдалося досягнути цілі.

За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони під час наступу російських окупантів поблизу Малих Щербаків, втрати росіян 20 і 21 січня склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.

Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу: танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр". Ще 4 одиниці пошкоджено.

Додамо, що Збройні Сили України потужно атакують ворога та завдають йому величезних втрат. Тільки минулої доби наші військові знищили 910 ворогів.