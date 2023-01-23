Протягом 20 – 21 січня російські сили проводили наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. Проте їм не вдалося досягнути цілі.

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Під час наступу росіяни втратили багато сил та техніки

За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони під час наступу російських окупантів поблизу Малих Щербаків, втрати росіян 20 і 21 січня склали понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.

Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу: танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр". Ще 4 одиниці пошкоджено.

Чи можливий масштабний наступ у Запорізькій області