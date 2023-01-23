Про ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведення Генштабу ЗСУ. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.

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Де наступають росіяни

Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Однак успіху ворог там не має. Крім того, продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках загарбники обороняються.

За добу 22 січня ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

Наша авіація завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

На Півночі загрози наступу немає

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань росіян не виявили.

Втім, вони продовжують обстрілювати населені пункти. Наприклад, накрили вогнем з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині.

Карта бойових дій станом на 23 січня:

Обстріли на всій лінії фронту