Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам на полі бою. Також Україна активно працює на дипломатичному фронті, щоб ізолювати Росію. 24 Канал розповідає про ключові події 334 дня війни.

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03:09 Німецький уряд продовжує суперечки довкола надання Україні танків Leopard. Новий Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом Берлін ухвалить рішення.

02:34 У випадку надання західних танків Україна отримає мотивацію відстоювати загальноєвропейські цінності. Танки Leopard не розв'яжуть проблем на полі бою, однак допоможуть нашим захисникам.

01:50 У Рівному звільнили працівника водоканалу через освячення води священником УПЦ МП. У водоканалі почали розбиратися у ситуації та встановили, що працівник, який пропустив священника, порушив пропускний режим на територію комунального підприємства, адже зробив це самовільно.

01:00 Президент України Володимир Зеленський озвучив перелік необхідної для боротьби з агресором зброї під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Україні необхідна артилерія, реактивні системи залпового вогню, бронетранспортери та бойові машини піхоти. Також є дефіцит танків, снарядів і систем ППО.