Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам на поле боя. Также Украина активно работает на дипломатическом фронте, чтобы изолировать Россию. 24 Канал рассказывает о ключевых событиях 334 дня войны.

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03:09 Немецкое правительство продолжает споры вокруг предоставления Украине танков Leopard. Новый Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время Берлин примет решение.

02:34 В случае предоставления западных танков Украина получит мотивацию отстаивать общеевропейские ценности. Танки Leopard не разрешат проблемы на поле боя, однако помогут нашим защитникам.

01:50 В Ровно уволили работника водоканала из-за освящения воды священником УПЦ МП. В водоканале начали разбираться в ситуации и установили, что пропустивший священника работник нарушил пропускной режим на территорию коммунального предприятия, ведь сделал это самовольно.

01:00 Президент Украины Владимир Зеленский озвучил список необходимого для борьбы с агрессором оружия во время интервью немецкому телеканалу ARD. Украине необходима артиллерия, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Также имеется дефицит танков, снарядов и систем ПВО.