О ситуации на фронте рассказали в утренней постройке Генштаба ВСУ. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

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Где наступают россияне

Оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Однако успеха враг там не имеет. Кроме того, продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. В других направлениях захватчики обороняются.

За сутки 22 января ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Наша авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.

На Севере угрозы наступления нет

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не обнаружили.

Впрочем, они продолжают обстреливать населённые пункты. К примеру, накрыли огнем из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

Карта боевых действий по состоянию на 23 января:

Обстрелы по всей линии фронта