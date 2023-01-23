В течение 20 – 21 января российские силы проводили наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков. Однако им не удалось достичь цели.
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Во время наступления россияне потеряли много сил и техники
По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны во время наступления российских оккупантов вблизи Малых Щербаков потери россиян 20 и 21 января составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные.
Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа: танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр". Еще 4 единицы повреждены.
Возможно ли масштабное наступление в Запорожской области
- Полковник, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин ранее рассказал, что исключать более активные действия в Запорожской области нельзя, ведь Россия собрала определенные силы.
- Сейчас россияне ведут обстрелы по всей линии столкновения, а на отдельных участках фронта небольшие группы пытаются совершать ударно-штурмовые нападения, чтобы проверить украинскую оборону на месте.
- Также оккупанты увеличили свои поставки со стороны временно оккупированного Крыма.