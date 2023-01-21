Полковник, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона рассказал о ситуации на Юге Украины, сообщает 24 Канал.

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На Юге россияне наступают небольшими группами.

Местами россияне наступают на Юге небольшими разведывательными группами до 10 человек. Однако Ерин отметил, что назвать это значительным наступлением нельзя.

Это маленькие группы, стремящиеся преимущественно на местах проверить нашу линию обороны. И если это удается, то в случае возможности враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны.

– сказал Ерин.

Какая ситуация в Запорожской области

Исключать более активные действия в Запорожской области нельзя, ведь Россия собрала определенные силы. Она пытается поднимать огневую волну по всей линии столкновения, а на отдельных участках фронта небольшие группы пытаются совершать уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения, чтобы проверить украинскую оборону на месте.

По имеющейся информации, все попытки наступательных действий врага завершились безрезультатно: все группы обнаружены, частично обезврежены, а остальные скрылись.

Также Ерин рассказал, что враг меняет логистическое "плечо" и пытается избежать впечатлений от украинской артиллерии. Поэтому россияне создают новые места хранения боеприпасов, не формируют большие склады и часто маневрируют.

Наша разведка работает, мы отслеживаем каждое движение поставок, несколько увеличившихся со стороны полуострова Крым, и в случае малейшей возможности наносим удары. В последние дни, например, мы уничтожили три больших состава боеприпасов, и сразу почувствовали нехватку их на поле боя – огневая волна противника уменьшилась. Наблюдаем также определенные ротации не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском,

– сказал руководитель прессцентра.

На оккупированных территориях россияне предпринимают определенные провокационные действия, особенно в Энергодаре. Враги прикрываются Запорожской атомной станцией и манипулируют на большой политической арене.