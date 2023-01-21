В Витовском районе, возле села Любомировка, на мине взорвался автомобиль. Ранения получили 4 человека. Об этом рассказала Николаевскому облсовету Анна Замазеева.

К теме Какие мины бывают и как их отличать: важная информация от МВД

Минная опасность продолжается: людей призывают быть осторожными

В наехавшем на мину автомобиле были 4 человека, среди которых младенец в возрасте 3 недель. Все они получили ранения.

В каком состоянии находятся пострадавшие Замазеева не уточнила.

Украинцы регулярно страдают от вражеских мин