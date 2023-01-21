В Витовском районе, возле села Любомировка, на мине взорвался автомобиль. Ранения получили 4 человека. Об этом рассказала Николаевскому облсовету Анна Замазеева.
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В наехавшем на мину автомобиле были 4 человека, среди которых младенец в возрасте 3 недель. Все они получили ранения.
В каком состоянии находятся пострадавшие Замазеева не уточнила.
Украинцы регулярно страдают от вражеских мин
- Гражданские часто взрываются на минах на тех территориях, которые находились под враждебной оккупацией или где продолжались военные действия.
- Уходят, россияне закладывают немало боеприпасов, долгое время не разрывающихся. Кроме того, люди периодически встречают мины с ловушками и растяжками.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что Россия построила на Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.
- На сегодняшний день в Украине крупнейшее минное поле в мире, площадью больше, чем Великобритания или Румыния.
- В Нацполиции планируют создать в спецподразделениях дополнительные группы взрывотехников, которые могли бы выполнять задачи, связанные с разминированием освобожденных территорий и тех мест, где идут боевые действия.