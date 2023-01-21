У Вітовському районі, біля села Любомирівка, на міні підірвався автомобіль. Поранення зазнали 4 людини. Про це розповіла Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
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Мінна небезпека триває: людей закликають бути обережними
В автівці, яка наїхала на міну, були 4 людини, серед яких немовля віком 3 тижні. Усі вони зазнали поранень.
У якому стані наразі перебувають постраждалі Замазєєва не уточнила.
Українці регулярно страждають від ворожих мін
- Цивільні часто підриваються на мінах на тих територіях, які перебували під ворожою окупацією, або де тривали військові дії.
- Зокрема, на Харківщині на міні підірвалися батько з 7-річним сином. Інцидент стався у лісі біля села Бугаївка Чугуївського району. Хлопчик під час гри побіг у кущі й випадково підірвався на міні. Батько хотів допомогти синові, однак постраждав й сам.
- Відходять, росіяни закладають чимало боєприпасів, які довгий час не розриваються. Окрім того, люди періодично натрапляють на міни з пастками та розтяжки.
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Росія побудувала в Україні мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.
- На сьогодні в Україні найбільше мінне поле у світі, площею більше, ніж Велика Британія чи Румунія Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей.
- У Нацполіції планують створити в спецпідрозділах додаткові групи вибухотехніків, які б могли виконувати завдання, що пов'язані з розмінуваннями звільнених територій і тих місць, де йдуть бойові дії.