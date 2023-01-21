У Вітовському районі, біля села Любомирівка, на міні підірвався автомобіль. Поранення зазнали 4 людини. Про це розповіла Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

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В автівці, яка наїхала на міну, були 4 людини, серед яких немовля віком 3 тижні. Усі вони зазнали поранень.

У якому стані наразі перебувають постраждалі Замазєєва не уточнила.

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