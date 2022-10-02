Трагічний випадок стався на Чернігівщині 1 жовтня. На жаль, усі 4 осіб загинули.

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Деталі нещасного випадку

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що на місці подій зараз працюють піротехніки та ДСНС. Ввечері 1 жовтня до поліції зателефонували й повідомили, що 4 жителів Киїнки перестали виходити на зв'язок. Вони вирушили кудись на автомобілі.

Вранці 2 жовтня у лісі поблизу знайшли знищену вибухом машину. Пасажири та водій загинули на місці. Поліція ще встановлює деталі інциденту, проте каже, що загиблі проігнорували тимчасову заборону на відвідування лісів і поїхали по гриби.



4 мешканці Чернігівщини підірвалися на міні, коли їхали по гриби / фото ДСНС

Зверніть увагу! Зараз у Чернігівській області діє тимчасова заборона на відвідування лісів. Місцева поліція застерігає, що небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

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На Сумщині теж підірвалося авто через ворожу міну

Автомобіль зв'язківців "Укртелекому" підірвався на міні в Охтирському районі. Трагедія трапилася в Охтирському районі 2 жовтня.

У машині було 4 людей. 3 пасажирів зараз перебувають у лікарні. Водій, на жаль, загинув на місці.

Кажуть, що автівка з'їхала на узбіччя поблизу телевежі, де підірвалася на ворожій міні. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький попереджає, що Охтирський район залишається одним з найбільш замінованих росіянами населених пунктів.

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