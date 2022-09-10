Такі дії російської армії дуже шокували федеральну міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її спільну пресконференцію з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

У цей день До Києва знову приїхала очільниця німецького МЗС

Росіяни мінували навіть іграшки

Німкеня акцентувала, що вона була шокована побаченим. Адже навіть у передмісті Києва залишається високий рівень небезпеки.

Ці місця, ці території були дуже сильно заміновані. Там зростають поля, але всі вулиці, всі ґрунтовані дороги заміновані. В замінованій країні не може працювати відбудова. Тому, крім постачання зброї, ми хочемо надавати вам допомогу в розмінуванні,

– сказала глава МЗС Німеччини.

Вона акцентувала, що росіяни також свідомо закладали міни для вбивства дітей. Адже після деокупації Київщини нерідко знаходили вибухові пристрої навіть в іграшках.

До теми – США дали Україні 89 мільйонів доларів на розмінування: дивіться відео