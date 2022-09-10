Такие действия российской армии очень шокировали федеральное министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В этот день В Киев снова приехала глава немецкого МИД

Россияне минировали даже игрушки

Немка акцентировала, что она была шокирована увиденным. Ведь даже в пригороде Киева остается высокий уровень опасности.

Эти места, эти территории были очень сильно заминированы. Там растут поля, но все улицы, все грунтованные дороги заминированы. В заминированной стране не может работать восстановление. Поэтому, кроме поставки оружия, мы хотим оказывать вам помощь в разминировании,

– сказала глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что россияне также сознательно закладывали мины для убийства детей. Ведь после деоккупации Киевской области нередко находили взрывные устройства даже в игрушках.

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