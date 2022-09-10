Причому візит очільниці німецького МЗС надзвичайно важливий. Вона цим намагається донести до німців, що не можна проявляти жодних ознак втоми від війни, розв'язаної в Україні росією.

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Бербок прибула, щоб підтримати Україну

Журналісти, котрим вдалося поспілкуватися з Бербок під час її прибуття до Києва, озвучили мету її візиту. Міністерка зазначила, що своєю другою поїздкою до України вона "хотіла показати, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно".



Бербок вдруге після 24 лютого прибула до України / фото з твітера Кая Кьостнера

Мовиться про надання нашій державі як зброї, так і гуманітарної та фінансової підтримки. Водночас Бербок озвучила плани владіміра путіна. Вона переконана, що він розраховує на те, що у Німеччині втомляться переживати за Україну та співчувати їй.

Він вважає, що може розділити наше суспільство брехнею та шантажувати нас енергопостачанням. І що це може позбавити нас енергії, щоби захистити себе від цієї жорстокої атаки на цінності всіх нас,

– наголосила Бербок.



Бербок планує зустрітися з Дмитро Кулебою у Києві / фото Michael Fischer

Зауважимо, що до Києва вона разом з невеличкою делегацією прибула спецпотягом. У неї запланована зустріч зі своїм колегою Дмитром Кулебою. Що стосується решти планів міністерки, то їх тримають у секреті. Пов'язано це з дотриманням безпеки навколо її візиту до України.

Напередодні Зеленський і Шольц мали розмову

Зауважимо, що 7 вересня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову. Під час неї глава нашої держави висловив подяку за підтвердження надання 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Крім того, Зеленський розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. А ще вони обговорили плани, пов'язані з посиленням оборонної здатності України у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що Німеччина нещодавно передала нашим військовим радіолокаційний комплекс COBRA. Крім того, на балансі ЗСУ тепер є ще 5 САУ Gepard.

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