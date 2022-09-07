Зеленський і Шольц поспілкувались телефоном
Президент України повідомив, що під час розмови був широкий перелік тем. Очевидно, що найбільше говорили про фінансову та оборонну допомогу.
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Про що говорили
- Зеленський подякував за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від ЄС;
- Президент України розповів про необхідність повноцінної програми МВФ;
- Також обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України.
Зеленський поговорив із Трасс
Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс після обрання одразу зателефонувала Володимиру Зеленському. Український президент став першим іноземним політиком, з яким поспілкувалась Трасс.
Він зауважив, що запросив прем'єрку в Україну та обговорив подальшу оборонну і економічну підтримку. Лідери обговорили як посилити тиск на росію та збільшити оборонну підтримку нашої держави.
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