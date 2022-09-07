Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс після обрання одразу зателефонувала Володимиру Зеленському. Український президент став першим іноземним політиком, з яким поспілкувалась Трасс.

Він зауважив, що запросив прем'єрку в Україну та обговорив подальшу оборонну і економічну підтримку. Лідери обговорили як посилити тиск на росію та збільшити оборонну підтримку нашої держави.