Новая глава британского правительства Лиз Трасс после избрания сразу позвонила по телефону Владимиру Зеленскому. Украинский президент стал первым иностранным политиком, с которым пообщалась Трасс.

Он отметил, что пригласил премьера в Украину и обсудил дальнейшую оборонную и экономическую поддержку. Лидеры обсудили, как усилить давление на россию и увеличить оборонную поддержку нашего государства.