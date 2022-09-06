Про це повідомив Володимир Зеленський у твітері. Він зауважив, що запросив прем'єрку в Україну та обговорив подальшу оборонну і економічну підтримку.

Увага Трасс виступила з першою промовою на посаді прем'єрки: згадала і про війну в Україні

Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єрміністром Великої Британії Ліз Трасс. Запросив її в Україну. Висловив подяку народу Британії за лідерську оборону та економічну підтримку України,

– написав президент.

Зазначимо, що Ліз Трасс обіцяла під час останнього туру дебатів, що Зеленський буде першим, кому вона зателефонує після свого призначення. Тож, обіцянку Трасс виконала.

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Про що говорили Трасс і Зеленський

Деталі розмови з Трасс президент розповів під час традиційного звернення до українців, де наголосив, що сьогоднішня розмова – велика честь для України.

Щойно говорив з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером – і це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини,

– зазначив президент.

Зеленський зауважив, що час коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний – "російський енергетичний шантаж, намагання росії дестабілізувати політичну ситуацію в Європі". Водночас, як наголосив президент, "зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати".

Лідери обговорили як посилити тиск на Росію та збільшити оборонну підтримку нашої держави.

Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу і захисті свободи,

– резюмував Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський сьогодні також провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. З ним теж обговорювали посилення санкційного тиску на Росію, нову оборонну і макрофінансову допомогу Україні.

"Насичена осінь": Велика Британія готується активно підтримувати Україну

До слова, пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс відповіла на твіт Володимира Зеленського лаконічним, але чітким повідомленням.

"Готуємось до насиченої осені", – зазначила Мелінда Сімонс.

Політики вітають нову прем'єрку й згадують про Україну

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії. Трасс непохитна у своїх поглядах щодо війни в Україні й неодноразово заявляла, що підтримуватиме український народ у протистоянні російській агресії.

Президент США Джо Байден привітав Трасс з новою посадою й згадав про Україну. Зокрема, політик очікує на поглиблення відносин між Вашингтоном та Лондоном, а також продовження підтримки України у війні з росією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що з призначенням Трасс на посаду партнерство між державами лише зростатиме. Він привітав політикиню з важливим призначенням.



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