Політикиня заявила, що має "сміливий план" щодо зростання економіки Великої Британії. Трасс переконана, що за її управління держава "переживе шторм".

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Економіка, Україна та Джонсон: деталі з промови Трасс

Найперше нова очільниця уряду відзначила досягнення свого попередника Бориса Джонсона. Вона заявила, що той успішно провів вакцинальну кампанію проти COVID-19 та протистояв російській агресії. Тому Джонсон, за словами Трасс, залишив свій слід в історії.

Вона заявила, що зараз британці постають перед труднощами, які спричинені коронавірусом та війною в Україні. Тому настав час вирішити ці проблеми.

Що пообіцяла нова прем'єр-міністерка

збільшення інвестицій;

зменшення податків;

реформи;

розбудову та розвиток Великої Британії;

збільшення інвестицій у будівництво доріг;

вдосконалити службу охорони здоров'я країни.

Трасс пообіцяла перетворити Велику Британію на "країну-прагнення з високооплачуваною роботою, безпечними вулицями, де кожен має можливості, на які заслуговує".

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Нова прем'єрка планує "практично" впоратися з енергетичною кризою, яка, за її словами, була спричинена війною владіміра путіна.

Яким би сильним не був шторм, я знаю, що британський народ сильніший. У нас є величезні запаси таланту, енергії та рішучості. Я впевнена, що разом ми зможемо відновити нашу економіку і стати сучасною, блискучою Великою Британією,

– наголосила Трасс.

Політики вітають нову прем'єрку й згадують про Україну

Президент США Джо Байден привітав Трасс з новою посадою й згадав про Україну. Зокрема, політик очікує на поглиблення відносин між Вашингтоном та Лондоном, а також продовження підтримки України у війні з росією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що з призначенням Трасс на посаду партнерство між державами лише зростатиме. Він привітав політикиню з важливим призначенням.

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