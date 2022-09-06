Джонсон склав повноваження перед Єлизаветою II у замку Балморал, що у шотландському місті Абердин.

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Одразу після нього резиденцію королеви має відвідати Ліз Трасс, яку члени Консервативної партії обрали новою очільницею уряду. Єлизавета II офіційно призначить її наступним прем'єр-міністром Великої Британії та попросить сформувати уряд.

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Додамо, що Борис Джонсон 6 вересня виголосив свою заключну промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. У ній він розповів про досягнення свого уряду, підтримку України та наступницю, якою стала Ліз Трасс.

Згодом стало відомо, що Єлизавета II призначила прем'єр-міністеркою Ліз Трасс і доручила їй сформувати уряд.



Трасс зустрілася з Єлизаветою ІІ / Фото SkyNews

Головні тези фінальної промови Джонсона на посаді

Борис Джонсон наголосив, що вважає визначними досягненнями на посаді:

виконання умов Brexit,

програму вакцинації від коронавірусу,

спротив російській агресії в Україні,

зменшення кількості безробітних.

Британський прем'єр згадав про постачання зброї Україні, заявивши, що вони, можливо, "цілком допомогли змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років". Він також додав, що за енергетичною кризою стоїть російський диктатор владімір путін.

"Ми намагаємось подолати енергетичну кризу. Путін не може шантажувати чи залякувати британців через енергетичну кризу. Новий уряд Торі допоможе це виправити", – констатував політик.

Про своє майбутнє Джосон розповів дуже туманно:

Щодо стрибків у майбутній кар'єрі, дозвольте мені сказати, що зараз я схожий на одну з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію. Тепер я обережно увійду в атмосферу і невидимо пришвартуюсь у якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану.

Відставка Бориса Джонсона: головне

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра. Також він покинув пост лідера Консервативної партії. Невдовзі на заяву Джонсона відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк заявив, що бути лідером – означає називати російське зло злом, а також – брати відповідальність у найважчі часи.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії. Трасс непохитна у своїх поглядах щодо війни в Україні й неодноразово заявляла, що підтримуватиме український народ у протистоянні російській агресії.

Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.

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