Від нової прем'єрки Україна може очікувати збільшення військової допомоги та активізації зусиль із протидії російській агресії. Про це 24 каналу розповів експерт Ради міжнародної політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Зверніть увагу Щось нове, – політолог спрогнозував, що зміниться під час прем'єрства Трасс у Британії

Експерт зазначив, що Ліз Трасс дуже багато посилається на вже колишнього прем'єра Бориса Джонсона й дуже багато взяла від його політики.

Вона остання, хто став частиною його Кабінету міністрів й не закликала Джонсона піти у відставку. Нам в Україні потрібно очікувати "Джонсона номер 2", тільки більш різкого та жорсткого,

– пояснив фахівець.

На його думку, Трасс сьогодні матиме за ціль закріпитися на чолі виконавчої влади, показавши характер.

"Трасс потрібно показати успішність, бо її обирали 0,3% населення – це всі зареєстровані виборці консервативної партії, які могли голосувати. Зараз вона в Україні захоче показати свою силу й формуватиме свій образ "залізної леді", – додав Краєв.

Читайте також На болотах вже шкварчить: що отримає росія із прем'єрством Трасс

Він переконаний, що українці можуть очікувати ще більше військової допомоги від Британії, таку ж медіа-увагу, яка була при Джонсоні, та більш жорсткі дії проти росіян.

"Саме Трасс ініціювала знищення "Лондонграду" й викриття російських "брудних грошей." Тому я стосовно пані Трасс і початку її кар'єри як прем'єр-міністерки почуваюся дуже позитивно", – резюмував аналітик.

У Британії нова прем'єрка: що відомо

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра. Також він покинув пост лідера Консервативної партії. Невдовзі на заяву Джонсона відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк заявив, що бути лідером – означає називати російське зло злом, а також – брати відповідальність у найважчі часи.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії. Трасс непохитна у своїх поглядах щодо війни в Україні й неодноразово заявляла, що підтримуватиме український народ у протистоянні російській агресії.

Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.

6 вересня королева Великої Британії Єлизавета II офіційно прийняла відставку Бориса Джонсона й призначила на його місце Ліз Трасс.

Вас також може зацікавити – Трасс вже показала свою жорстку позицію: дивіться відео