Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зауважив, що Трасс відрізняється більш жорсткими висловлюваннями, які ніхто раніше собі не дозволяв, зокрема, щодо росії.

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"Це щось нове порівняно з Джонсоном"

Вігірінський вважає, що Велика Британія в кожному разі продовжить підтримувати Україну. Тому Трасс, ймовірно, буде ще радикальніше, ефективніше та якісніше підтримувати нашу країну в усіх сенсах.

Він зауважив, що Ліз Трасс планує провести безпосередню комунікацію з президентом російської федерації на полях саміту G20.

Це щось нове, щось новітнє порівняно з паном Джонсоном. Бо Джонсон про комунікацію безпосередньо з путіним мови не вів,

– сказав політолог.

За його словами, було б цікаво, щоб історичні зв'язки, які є між Британією та Індією, зіграли на користь України. Це питання стає більш ніж актуальним на тлі обмеження цін на нафтопродукти, що планують запровадити лідери країн G7.

Також, додав політолог, у випадку з Ліз Трасс помітна відмінна від Джонсона позиція щодо Китаю. Вона, зокрема, ще раніше заявила, що розглядатиме статус Китаю, як загрози, що схожа з тим статусом, який надають йому в Сполучених Штатах.

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"Ніхто не дозволяв собі таких жорстких висловлювань"

Вігірінський зауважив, що прем'єр-міністр – це все ж людина, яка несе більшу відповідальність, ніж свого часу міністр закордонних справ. Але на спільній пресконференції із Лавровим, яка відбулася у Москві, позиція й пряма артикуляція Трасс була не стільки дипломатична, скільки радикальна.

Тобто жоден із міністрів чи лідерів країн, які в той час перебували й комунікували з росією, не дозволяли собі настільки жорстких висловлювань. Завжди шукали більш м'яку позицію,

– зазначив він.

Це, за словами політолога, багато в чому, напевно, відрізнятиме Трасс як більш радикального політика, ніж навіть був Борис Джонсон, який теж був безапеляційний у частині оцінки війни та ролі в ній росії.

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Вігірінський зазначив, що Трасс буде змушена доводити свою риторику конкретними діями. І ці дії для неї стануть специфічними з погляду наслідків на внутрішній політичній арені.

Тому що Великобританія нині теж переживає чималу кризу інфляційного, енергетичного характеру, плюс дуже жорсткий діалог очікує саме Ліз Трасс у відносинах із Європейським Союзом,

– сказав Вігірінський.

Тому, наголосив він, час до чергових парламентських виборів Трасс повинна присвятити тому, щоб Великобританія відчула себе геополітичним центром, на який вона претендує, заради чого, власне, ця країна й залишала Євросоюз.

Політолог додав, що наразі висловлювання Трасс щодо України є чіткими й однозначними. І вони потребують втілення у життя, а це – питання часу.

До речі! Ще до скандалів, пов'язаних із відставкою Бориса Джонсона, Ліз Трасс називали його головною наступницею. Вона непохитна у своїх поглядах щодо війни в Україні і раніше обіцяла підтримку українському народу в разі свого призначення на пост прем'єра.

Обрання Ліз Трасс прем'єркою Британії: що відомо

У Великій Британії 5 вересня оголосили нову прем'єр-міністерку. Нею стала Ліз Трасс.

Посольство України у Британії вже почало готуватися до візиту Ліз Трасс до Києва. Адже вона раніше висловлювала наміри прибути до столиці України з особистим візитом.

Наступного дня, 6 вересня, Борис Джонсон передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Він залишив резиденцію глави уряду.

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