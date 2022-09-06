Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что Трасс отличается более жесткими высказываниями, которые никто раньше себе не позволял, в частности, в отношении россии.
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"Это что-то новое по сравнению с Джонсоном"
Вигиринский считает, что Великобритания в любом случае продолжит поддерживать Украину. Поэтому Трасс, вероятно, будет еще радикальнее, эффективнее и качественнее поддерживать нашу страну во всех смыслах.
Он отметил, что Лиз Трасс планирует провести непосредственную коммуникацию с президентом российской федерации на полях саммита G20.
Это что-то новое, что-то новое по сравнению с господином Джонсоном. Потому что Джонсон о коммуникации непосредственно с путиным не говорил,
– сказал политолог.
По его словам, было бы интересно, чтобы исторические связи между Британией и Индией сыграли в пользу Украины. Этот вопрос становится более чем актуален на фоне ограничения цен на нефтепродукты, которые планируют ввести лидеры стран G7.
Также, добавил политолог, в случае с Лиз Трасс заметна другая, чем у Джонсона позиция по Китаю. Она, в частности, еще раньше заявила, что будет рассматривать статус Китая как угрозу, похожую с тем статусом, который предоставляют ему в Соединенных Штатах.
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"Никто не позволял себе столь жестких высказываний"
Вигиринский отметил, что премьер-министр – это все же человек, который несет большую ответственность, чем в свое время министр иностранных дел. Но на состоявшейся в Москве совместной пресс-конференции с Лавровым позиция и прямая артикуляция Трасс была не столько дипломатическая, сколько радикальная.
То есть ни один из министров или лидеров стран, которые в то время находились и коммуницировали с россией, не позволяли себе столь жесткие высказывания. Всегда искали более мягкую позицию,
– отметил он.
Это, по словам политолога, во многом, наверное, будет отличать Трасс как более радикального политика, чем даже Борис Джонсон, который тоже был безапелляционным в части оценки войны и роли в ней россии.
Какие вызовы ожидают Трасс в должности премьера
Вигиринский отметил, что Трасс будет вынуждена доказывать свою риторику конкретными действиями. И эти действия для нее станут специфическими с точки зрения последствий на внутренней политической арене.
Потому что Великобритания сейчас тоже переживает немалый кризис инфляционного, энергетического характера, плюс очень жесткий диалог ожидает именно Лиз Трасс в отношениях с Европейским Союзом.
– сказал Вигиринский.
Поэтому, подчеркнул он, время до очередных парламентских выборов Трасс должна посвятить тому, чтобы Великобритания почувствовала себя геополитическим центром, на который она претендует, ради чего собственно эта страна и покидала Евросоюз.
Политолог добавил, что в настоящее время высказывания Трасс относительно Украины четкие и однозначные. И они нуждаются в воплощении в жизнь, а это – вопрос времени.
Избрание Лиз Трасс премьером Британии: что известно
- В Великобритании 5 сентября объявили нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.
- Посольство Украины в Британии уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев. Ведь она раньше выражала намерения прибыть в столицу Украины с личным визитом.
- На следующий день, 6 сентября, Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он покинул резиденцию главы правительства.
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