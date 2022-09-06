Также Джонсон выступил с прощальной речью возле своего офиса на Даунинг-стрит. Политика поддерживала супруга Керри.

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Как Джонсон передал власть Лиз Трасс

На опубликованном видео можно увидеть, как Борис Джонсон со своей женой идет по коридору резиденции главы правительства. Его сопровождают громкие аплодисменты коллег.

Борис Джонсон покинул резиденцию главы правительства: смотрите видео

Кроме этого, Джонсон поблагодарил свою семью и избирателей, а после речи под аплодисменты покинул трибуну.

Кстати, Борис Джонсон и Лиз Трасс должны отправиться на одном самолете в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II проведет встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти.

Важно! 5 сентября в Великобритании объявили результаты выборов главы Консервативной партии, а соответственно и главы правительства страны. Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона являлась главой Министерства иностранных дел.

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