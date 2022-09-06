Також Джонсон виступив із прощальною промовою біля свого офісу на Даунінг-стріт. Політика підтримувала дружина Керрі.
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Як Джонсон передав владу Ліз Трасс
На опублікованому відео можна побачити, як Борис Джонсон зі своєю дружиною йде коридором резиденції глави уряду. Його супроводжують гучні оплески колег.
Борис Джонсон залишив резиденцію глави уряду: дивіться відео
Окрім цього, Джонсон подякував своїй сім'ї та виборцям, а після промови під оплески залишив трибуну.
До речі, Борис Джонсон і Ліз Трасс мають вирушити одним літаком до Шотландії, де в замку Балморал королева Єлизавета II проведе зустріч з обома та офіційну церемонію передачі влади.
Підтримка Бориса Джонсона
- Борис Джонсон відзначився рішучою позицією щодо російсько-української війни. Він сприяв безпрецедентній підтримці нашої держави з боку Великої Британії, за що став справжнім улюбленцем українського народу.
- 7 липня британський прем'єр-міністр заявив про свою відставку.
- Він наголосив, що Британія продовжить підтримувати боротьбу українського народу за свободу. Нова прем'єр-міністерка Ліз Трасс повністю підтримала свого попередника.
- Володимир Зеленський назвав Джонсона справжнім другом України. Президент подякував за рішучу та безкомпромісну підтримку з першого дня вторгнення росії.
- Політик переконаний: Європа і світ не можуть допустити, щоб путін переміг у цій війні. Наслідки будуть фатальними не лише для України.
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