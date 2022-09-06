Також Джонсон виступив із прощальною промовою біля свого офісу на Даунінг-стріт. Політика підтримувала дружина Керрі.

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Як Джонсон передав владу Ліз Трасс

На опублікованому відео можна побачити, як Борис Джонсон зі своєю дружиною йде коридором резиденції глави уряду. Його супроводжують гучні оплески колег.

Борис Джонсон залишив резиденцію глави уряду: дивіться відео

Окрім цього, Джонсон подякував своїй сім'ї та виборцям, а після промови під оплески залишив трибуну.

До речі, Борис Джонсон і Ліз Трасс мають вирушити одним літаком до Шотландії, де в замку Балморал королева Єлизавета II проведе зустріч з обома та офіційну церемонію передачі влади.

Важливо! 5 вересня у Великій Британії оголосили результати виборів очільника Консервативної партії, а відповідно й голови уряду країни. Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ.

Підтримка Бориса Джонсона

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