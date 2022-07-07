Глава держави також висловив впевненість у тому, що політика Великої Британії щодо України найближчим часом не зміниться.

До теми Бути лідером – це першим приїхати до Києва, – у Зеленського відреагували на відставку Джонсона

Він додав, що Україна багато чого отримала завдяки рішенням Бориса Джонсона, зокрема й військову підтримку.

До слова, у своїй промові про відставку Джонсон пригадав Україну і заявив, що Британія підтримуватиме нас стільки, скільки буде потрібно.

Зараз я хочу звернутися до українців. Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно,

– сказав він.

Тим часом президент України заявив, що з нетерпінням чекає розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Борис Джонсон пішов у відставку

7 липня прем'єр-міністр Великої Британії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він готовий продовжувати виконувати обов'язки прем'єр-міністра та голови Консервативної партії до моменту обрання нового лідера, проте підкреслив, що процес вибору нового прем'єр-міністра "слід почати зараз".

Він наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України та закликав Велику Британію продовжувати тримати лідерство у боротьбі з росією.

Міністр оборони може стати наступним прем'єром

Згідно з опитуванням серед членів партії торі, наразі фаворитом на посаду прем'єра є міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який також підтримує Україну.

До теми – Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра: дивіться відео