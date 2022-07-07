Так, депутат-консерватор Бен Воллес є фаворитом серед членів торі на посаду лідера партії та прем'єр-міністра. Зокрема саме він обійшов всіх інших претендентів в опитуванні YouGov серед консерваторів.

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Це лише ймовірний варіант

Члени торі – це лише частина голосів. Усім кандидатам доведеться пережити перші раунди конкурсу та отримати схвалення своїх колег-депутатів. Та й Воллес ще не оголосив, що він братиме участь у конкурсі.

Пересічні члени торі зрештою вирішать, хто стане прем'єр-міністром, але вони зможуть обирати лише між двома останніми кандидатами, яких обрали з ширшого кола депутатів-консерваторів.

Це означає, що той же Воллес може не потрапити у фінальний етап конкурсу, якщо не отримає великої підтримки в парламентській партії у Вестмінстері.

Зауважимо, що Бен Воллес повністю підтримує Україну у боротьбі з агресором, зокрема й у наданні озброєння. Окрім цього, він ще до початку повномасштабного вторгнення наголошував на тому, що росія є загрозою.

Борис Джонсон пішов у відставку: чи загрожує це Україні

7 липня під час прем'єр-міністр Великої Британії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він готовий продовжувати виконувати обов'язки прем'єр-міністра та голови Консервативної партії до моменту обрання нового лідера.

Він наголосив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України та закликав Велику Британію продовжувати тримати лідерство у боротьбі з росією.

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