Так, депутат-консерватор Бен Уоллес является фаворитом среди членов тори на должность лидера партии и премьер-министра. В частности, именно он обошел всех других претендентов в опросе YouGov среди консерваторов.

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Это только вероятный вариант

Члены тори – это только часть голосов. Всем кандидатам придется пережить первые раунды конкурса и получить одобрение своих коллег-депутатов. Да и Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в конкурсе.

Рядовые члены тори наконец-то решат, кто станет премьер-министром, но они смогут выбирать только между двумя последними кандидатами, которых избрал более широкий круг депутатов-консерваторов.

Это значит, что тот же Уоллес может не попасть в финальный этап конкурса, если не получит много поддержки в парламентской партии в Вестминстере.

Заметим, что Бен Уоллес полностью поддерживает Украину в борьбе с агрессором, в том числе и в предоставлении вооружения. Кроме этого, он еще до начала полномасштабного вторжения подчеркивал, что россия является угрозой.

Борис Джонсон ушел в отставку: угрожает ли это Украине

7 июля премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера.

Он подчеркнул, что кадровые изменения не повлияют на поддержку Украины и призвал Великобританию продолжать держать лидерство в борьбе с россией.

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