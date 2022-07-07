Глава государства также выразил уверенность в том, что политика Великобритании по отношению к Украине в ближайшее время не изменится.

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Он добавил, что Украина многое получила благодаря поддержке Бориса Джонсона, в том числе и военной поддержки.

К слову, в своей речи об отставке Джонсон припомнил Украину и заявил, что Британия будет поддерживать ее столько, сколько потребуется.

Сейчас я хочу обратиться к украинцам. Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это потребуется,

– сказал он.

Между тем, президент Украины заявил, что с нетерпением ждет разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

Борис Джонсон ушел в отставку

7 июля премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера, однако подчеркнул, что процесс выбора нового премьер-министра "следует начать сейчас".

Он подчеркнул, что кадровые изменения не повлияют на поддержку Украины и призвал Великобританию продолжать держать лидерство по борьбе с россией.

Министр обороны может стать следующим премьером

Согласно опросу среди членов партии, сейчас фаворитом на должность премьера является министр обороны Великобритании Бен Воллес, также поддерживающий Украину.

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