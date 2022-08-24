Таку думку висловив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час пресконференції у Києві в ході свого візиту в Україну на День Незалежності, повідомляє 24 канал. Раніше 2 британських офіцери закликали колег бути готовими до того, що, можливо, доведеться воювати проти росії.

Цікаво Напередодні Дня Незалежності резиденція Джонсона в Лондоні стала синьо-жовтою: захопливі фото

Усі країни будуть у небезпеці

Джонсон зазначив, якщо путін переможе, жодна країна не буде почуватись у безпеці.

Це означатиме зелене світло для будь-якого автократа у світі. Це буде означати, що все можна змінити силою,

– наголосив британський прем'єр-міністр.

А ще голова уряду Великої Британії звернувся до Президента України Володимира Зеленського і гарантував йому, що всі британські партії, без винятків, надалі допомагатимуть Україні.

"Це буде економічна підтримка і не лише", – підкреслив Джонсон.

Велика Британія надала найбільшу допомогу серед країн Європи

Велика Британія надала Україні найбільшу допомогу, найбільшу кількість зброї під час війни з-поміж усіх країн Європи. Борис Джонсон безмежно пишається цим.

6900 протитанкових снарядів, NLAW, системи залпового вогню, засоби ППО. Ми підготували 10 тисяч українських солдатів разом з нашими союзниками,

– зауважив прем'єр-міністр Великої Британії.

А ще Борис Джонсон не сумнівається в перемозі України. Його надихає те, що нашу державу готові боронити й уже боронять ті, хто раніше ніколи не мав нічого спільного з військовою справою. І взагалі вперше в житті взяв зброю у руки.

У Київ приїхав Борис Джонсон на День Незалежності: дивіться відео

Допомога Україні від Великої Британії: останні новини