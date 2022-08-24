Таку думку висловив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час пресконференції у Києві в ході свого візиту в Україну на День Незалежності, повідомляє 24 канал. Раніше 2 британських офіцери закликали колег бути готовими до того, що, можливо, доведеться воювати проти росії.
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Усі країни будуть у небезпеці
Джонсон зазначив, якщо путін переможе, жодна країна не буде почуватись у безпеці.
Це означатиме зелене світло для будь-якого автократа у світі. Це буде означати, що все можна змінити силою,
– наголосив британський прем'єр-міністр.
А ще голова уряду Великої Британії звернувся до Президента України Володимира Зеленського і гарантував йому, що всі британські партії, без винятків, надалі допомагатимуть Україні.
"Це буде економічна підтримка і не лише", – підкреслив Джонсон.
Велика Британія надала найбільшу допомогу серед країн Європи
Велика Британія надала Україні найбільшу допомогу, найбільшу кількість зброї під час війни з-поміж усіх країн Європи. Борис Джонсон безмежно пишається цим.
6900 протитанкових снарядів, NLAW, системи залпового вогню, засоби ППО. Ми підготували 10 тисяч українських солдатів разом з нашими союзниками,
– зауважив прем'єр-міністр Великої Британії.
А ще Борис Джонсон не сумнівається в перемозі України. Його надихає те, що нашу державу готові боронити й уже боронять ті, хто раніше ніколи не мав нічого спільного з військовою справою. І взагалі вперше в житті взяв зброю у руки.
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Допомога Україні від Великої Британії: останні новини
- Борис Джонсон повідомив про новий пакет допомоги на понад 50 мільйонів фунтів. У нього ввійдуть сотні найсучасніших безпілотників, протитанкові боєприпаси та ракетні системи.
- Уперше за всю історію Велика Британія не імпортувала паливо з росії у зв'язку з санкціями. Крім того, суттєво скоротився й загальний імпорт з країни-агресорки.
- Близько 200 тисяч українських біженців зможуть отримати виплати від британського уряду. Допомогу планують надати дітям, літнім людям й інвалідам, які залишили свої будинки через конфлікт.