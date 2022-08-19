Як повідомляється, на допомогу Україні, а також Сирії та країнам Східної Африки, виділять 43,2 мільйона доларів. Нагадуємо, що й українські випускники можуть розраховувати на фінансову допомогу.

Читайте також Безстрокові USDC контракти: що потрібно знати трейдерам

З цієї суми, майже 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні отримають підтримку на 18,3 мільйона доларів.

Хто зможе отримати допомогу

Планується надати допомогу:

Дітям;

Літнім людям;

Інвалідам, які покинули свої будинки через конфлікт.

Кошти також підуть на відстеження на світовому ринку українського зерна.

Цікаво Долар по 37 реальний: як його купити

Крім цього, на підтримку Східної Африки з британського уряду буде направлено 16,8 мільйона доларів. Решта 8,4 мільйона доларів підуть на допомогу сирійським біженцям. Ці кошти будуть виділені Всесвітній продовольчій програмі ООН.

МОН виділить українським випускникам фінансову допомогу

Сума допомоги – 12 тисяч гривень. Для цього випускники мають мати укладений трудовий договір на посаді педагогічного працівника на термін не менше 3 років. А також:

Заяву до освітнього закладу, де здобули диплом;

Копію трудової книжки;

Копію трудового договору.

Документи можна подати до 10 жовтня 2022 року.

Звання цифрового Пікассо ще вільне. Bybit запустили NFT-маркетплейс, де користувачі можуть купувати чи продавати власні цифрові картини, пісні чи навіть скіни з ігор.