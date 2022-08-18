Про нову можливість для українців розповів 24 каналу фінансовий експерт Василь Невмержицький.

До теми Чи стабілізується долар у найближчі тижні: прогноз експерта

Василь Невмержицький Фінансовий експерт Відповідно до рішення Нацбанку, купити валюту можна на 50 тисяч гривень за міжбанківським курсом, який складає до 37 гривень, і з оформленням валютного депозиту на термін не менше 3 місяці.

Чи є попит серед населення та як це впливатиме на курс

За словами фінансового експерта, щоденно таких депозитів по банківській системі оформлюється десь на 5 – 7 мільйонів доларів, тому попит з боку населення значний. І з валютою проблем немає тому, що банки активно завозять її в Україну і продають через банки.

За попередніми даними, налагоджена логістика, що комерційні банки щоденно завозять до 25 мільйонів доларів готівкою.

"Стосовно впливу на курс готівковий в обмінниках, якщо є попит, отже є й пропозиція щодо продажу. Тобто є ринковий ліквід у рамках якого можна купити долари", – додав Василь Невмержицький.

Експерт вважає це хорошим рішення Нацбанку, адже це дає можливість фізособам прийняти рішення: купити на чорному ринку готівковий долар по 39, чи купити по 37 на міжбанку.

До слова, ще не усі банки дозволяють скористатися цією пропозицією від Нацбанку.

Курс долара продовжує зростати на готівковому ринку

За даними "Мінфіну", 18 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,80 гривні за долар при купівлі (+20 копійок проти 17 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,50 гривні за долар (+10 копійок).

Євро банки купують за 40,10 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,02 гривні за євро (+2 копійки);

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Варте уваги – російські окупанти пізно ввечері обстріляли гуртожиток в Харкові: дивіться відео