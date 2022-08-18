О новой возможности для украинцев 24 каналу рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

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Василий Невмержицкий Финансовый эксперт Согласно решению Нацбанка, купить валюту можно на 50 тысяч гривен по межбанковскому курсу, который составляет до 37 гривен, и с оформлением валютного депозита на срок не менее 3 месяцев.

Есть ли спрос среди населения и как это повлияет на курс

По словам финансового эксперта, ежедневно таких депозитов по банковской системе оформляется где-то на 5 – 7 миллионов долларов, поэтому спрос со стороны населения значителен. И с валютой проблем нет, потому что банки активно завозят ее в Украину и продают через банки.

По предварительным данным, налажена логистика, что коммерческие банки ежедневно завозят до 25 миллионов долларов наличными.

"Что касается влияния на курс наличный в обменниках, если есть спрос, значит есть и предложение по продаже. То есть рыночный ликвид в рамках которого можно купить доллары", — добавил Василий Невмержицкий.

Эксперт считает это хорошее решение Нацбанка, ведь это дает возможность физлицам принять решение: купить на черном рынке наличный доллар по 39 или купить по 37 на межбанке.

К слову, еще не все банки разрешают воспользоваться этим предложением от Нацбанка.

Курс доллара продолжает расти на наличном рынке

По данным Минфина, 18 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,80 гривен за доллар при покупке (+20 копеек в сравнении с 17 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,50 гривен за доллар (+10 копеек).

Евро банки покупают за 40,10 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,02 гривне за евро (+2 копейки);

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