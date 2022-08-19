Как сообщается, в помощь Украине, а также Сирии и странам Восточной Африки выделят 43,2 миллиона долларов. Напомним, что и украинские выпускники могут рассчитывать на финансовую помощь.

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Из этой суммы почти 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц в самой Украине получат поддержку на 18,3 миллиона долларов.

Кто сможет получить помощь

Планируется оказать помощь:

Детям;

Пожилым людям;

Инвалидам, покинувшим свои дома из-за конфликта.

Денежные средства также пойдут на отслеживание на мировом рынке украинского зерна.

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Кроме того, в поддержку Восточной Африки британское правительство направит 16,8 миллиона долларов. Остальные 8,4 миллиона долларов пойдут на помощь сирийским беженцам. Эти средства будут выделены Всемирной продовольственной программе ООН.

МОН выделит украинским выпускникам финансовую помощь

Сумма помощи – 12 тысяч гривен. Для этого выпускники должны иметь заключенный трудовой договор в должности педагога на срок не менее 3 лет. А также:

Заявление в образовательное учреждение, где получили диплом;

Копию трудовой книжки;

Копия трудового договора.

Документы можно предоставить до 10 октября 2022 года.

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