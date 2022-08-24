Імпорт з росії суттєво знизився

Упродовж року до запровадження жорстких санкцій проти росії обсяг імпорт палива складав в середньому 0,5 мільярдів фунтів. У червні цьогоріч він вперше в історії скоротився до нуля.

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Імпорт інших товарів з росії

Загалом у червні імпорт товарів з країни-агресорки знизився до найнижчого рівня з січня 1997 року. Він впав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно з даними Управління національної статистики.

Хоча експорт у росію трохи й зріс за результатами червня проти попереднього місяця, його обсяг знизився на 168 мільйонів фунтів стерлінгів, приблизно на 67% порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого.

Звернуть увагу! Хімікати були єдиним товаром, який експортувався до росії за цей період, завдяки збільшенню на 39,1 мільйона фунтів стерлінгів (61,8%) експорту лікарських засобів і фармацевтичних продуктів, на які не поширюються санкції.

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Чи залежна Україна від імпорту газу

Економічний експерт Олег Гетман, у коментарі 24 каналу, підкреслив, що Україна зараз не залежить від імпорту газу.

Олег Гетман Науковий ступінь/посада Якщо країни Європи, більшість країн Європи, безпосередньо залежать від імпорту газу і вони просто не можуть без катарського газу, без американського газу, без російського газу, ну поки що не можуть, вони все роблять для того, щоб уникнути цього, але поки що вони залежні на 80, на 90, на 100 відсотків від імпорту

Він додав, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

Чи можуть зрости тарифи на газ

Також варто зауважити, що ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте, адже її зафіксував уряд й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх, нагадала експертка Тетяна Бойко.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Різниця ж покриватиметься з бюджету. Таким чином, в уряді покладаються на те, що додаткові кошти, яких не вистачатиме у бюджеті, надаватимуть міжнародні донори.

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