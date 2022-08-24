Импорт из россии существенно снизился

За год до введения жестких санкций против россии объем импорта топлива составлял в среднем 0,5 миллиарда фунтов. В июне этого года он впервые в истории сократился до нуля.

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Импорт других товаров из россии

В июне импорт товаров из страны-агрессора снизился до самого низкого уровня с января 1997 года. Он упал до 33 миллионов фунтов стерлингов, согласно данным Управления национальной статистики.

Хотя экспорт в россию немного и вырос по результатам июня по сравнению с предыдущим месяцем, его объем снизился на 168 миллионов фунтов стерлингов, примерно на 67% по сравнению со среднемесячным показателем за 12 месяцев до февраля.

Обратит внимание! Химикаты были единственным экспортируемым в россию товаром за этот период благодаря увеличению на 39,1 миллиона фунтов стерлингов (61,8%) экспорта лекарственных средств и фармацевтических продуктов, на которые не распространяются санкции.

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Зависит ли Украина от импорта газа

Экономический эксперт Олег Гетман, в комментарии 24 каналу, подчеркнул, что Украина сейчас не зависит от импорта газа.

Олег Гетман Научная степень/должность Если страны Европы, большинство стран Европы, напрямую зависят от импорта газа и они просто не могут без катарского газа, без американского газа, без российского газа, ну пока что не могут, они все делают для того, чтобы избежать этого, но пока они зависимые на 80, на 90, на 100 процентов от импорта

Он добавил, что из-за потери крупных металлургических комбинатов, которые частично оккупированы, или частично уменьшили свою работу, "в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа". Речь идет о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, бирж и всего остального.

Могут ли вырасти тарифы на газ

Также стоит заметить, что цена газа для бытовых потребителей этого отопительного сезона не вырастет, ведь ее зафиксировало правительство и сообщило об этом предприятиям, которые предоставляют услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних, напомнила эксперт Татьяна Бойко.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Разница же будет покрываться из бюджета. Таким образом, в правительстве полагаются, что дополнительные средства, которых не будет хватать в бюджете, будут предоставлять международные доноры.

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