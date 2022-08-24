Такое мнение высказал британский премьер-министр Борис Джонсон во время пресс-конференции в Киеве в ходе своего визита в Украину в День Независимости, сообщает 24 канал . Ранее два британских офицера призвали коллег быть готовыми к тому, что, возможно, придется воевать против россии.

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Все страны будут в опасности

Джонсон отметил, что если победит победа, ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

Это означает зеленый свет для любого автократа в мире. Это будет означать, что все можно изменить силой,

– подчеркнул британский премьер-министр.

А еще глава правительства Великобритании обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и гарантировал ему, что все британские партии, без исключений, в дальнейшем будут помогать Украине.

"Это будет экономическая поддержка и не только", – подчеркнул Джонсон.

Великобритания оказала наибольшую помощь среди стран Европы

Великобритания оказала Украине наибольшую помощь, наибольшее количество оружия во время войны из всех стран Европы. Борис Джонсон безмерно гордится этим.

6900 противотанковых снарядов, NLAW, системы залпового огня, средства ПВО. Мы подготовили 10 тысяч украинских солдат вместе с нашими союзниками,

– заметил премьер-министр Великобритании.

А еще Борис Джонсон не сомневается в победе Украины. Его вдохновляет то, что наше государство готовы защищать и уже защищают те, кто раньше никогда не имел ничего общего с военным делом. И вообще впервые в жизни взял оружие в руки.

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