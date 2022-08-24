Британські офіцери закликали колег готуватися до можливої війни проти росії

Говорили про це колишній начальник армії генерал сер Річард Даннатт, а також старший прапорщик армії Пол Карні. Вони Акцентували, що це не є вказівкою та гарантією розгортання сил Британії на cході континенту. Проте зазначи, що така загроза справді є.

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Британським військам дали конкретні поради

Вищий прапорщик Карні сказав, що британські військові зараз справді "готуються протистояти загрозі з боку росії та готові протистояти будь-якій агресії". На його думку, це зумовлено тим, що світ змінився після повномасштабного вторгнення в Україну, тому британські війська "мають бути готові до нових реалій".

Я хочу, щоб ми всі перевірили, чи фізично придатні для операцій. І також важливо, щоб ми підготували близьких і сім’ї, на яких часто випадає найважча роль у нашу відсутність,

– сказав Карні.

Він попросив військових знайти номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть допомогти рідним. "Наприклад, офіцер відділу соціального забезпечення та отець", – підсумував військовий. Він пояснив, що це має ключове значення, оскільки воїни не зможуть викладатися на всі 100%, якщо хвилюються про те, що вдома.



Вищий прапорщик Пол Карні / Фото Mirror

Вищий генерал Британії погодився з цим закликом

Генерал сер Даннатт, назвав ці слова "розумною порадою" від старшого солдата армії. Він пояснив, що це не означає, що армія збирається вже розгорнутись в Україні. Проте "обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя".

Однак, враховуючи війну в Європі, агресивну росію та стурбовані країни на кордонах росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися,

– акцентував колишній начальник армії Британії.

Цей же екскомандир висловлював схожу думку в червні. Він тоді сказав: "ми — покоління, яке повинне підготувати армію знову воювати в Європі".



Генерал сер Даннатт / Фото PA

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