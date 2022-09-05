Невдовзі переможницю офіційно призначить королева. Далі нова прем'єрка призначатиме міністрів, повідомляє 24 канал.

Актуально Хто така Ліз Трасс, яка очолила британський уряд, та як вона допоможе Україні у війні

Нова прем'єрка виступила з першою промовою

Після оголошення результатів Трас заявила, що для неї велика честь бути лідеркою Консервативної партії. У промові нова прем'єрка згадала і про Україну та свого попередника Бориса Джонсона.

Я хочу віддати належне своєму опоненту Ріші Сунаку, а також подякувати нашому лідеру і другу, який йде з посади, Борису Джонсону. Тебе обожнюють усюди від Києва до Карлайла,

– сказала Трасс.

Вона також пообіцяла вирішити енергетичну кризу, знизити податки та забезпечити зростання економіки.

Піде по шляху Джонсона: що відомо про Ліз Трасс

Нова прем'єрка Великої Британії народилася у 1975 році в Оксфорді. В університеті вона вчилася на престижній програмі "Філософія, політика та економіка", яку закінчували різні посадовці та політики. Активною у політиці Трасс стала ще у студентські роки, а до консерваторів вона долучилася вже після закінчення вишу.

Політична кар'єра Трасс розпочалася у 2008 році, коли вона з третьої спроби пройшла до міської ради Гринвіча. У 2012 році консерваторка почала працювати в міністерстві освіти, а за два роки очолила міністерство екології. У 2016 році вона підтримала членство Великої Британії в ЄС, а згодом кардинально змінила свої погляди й стала прихильницею Brexit. З 2021 року урядовиця очолила МЗС країни.

Трасс завжди підтримувала Бориса Джонсона. Як кандидатка у прем'єри вона казала, що йтиме його шляхом і буде підтримувати Україну.

Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України, йдучи шляхом Бориса Джонсона, та зобов'язуюсь гарантувати, що путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а росія буде скована в майбутньому,

– казала Трасс.

Раніше політикиня працювала над санкціями проти оточення владіміра путіна, а також виступала за військову допомогу для України. Різні політологи прогнозують, що після обрання Трасс політика Лондона щодо росії та війни буде такою ж безкомпромісною.

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