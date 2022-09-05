5 вересня останній прем'єрський день Джонсона. Тому Зеленський висловив слова подяки другу нашої країни.
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Борис Джонсон тепло відповів Зеленському
Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном і подякував від імені всіх українців за особисту мужність, принциповість та великий внесок у протидію агресії росії.
Натомість експрем'єр Британії заявив Зеленському, що для нього було честю працювати з українським лідером.
Я з нетерпінням сподіваюсь залишитися друзями. Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що ваша безпека – це наша безпека, а ваша свобода – це наша свобода. Слава Україні!
– сказав Джонсон.
Підтримка Бориса Джонсона
- Борис Джонсон відзначився рішучою позицією щодо російсько-української війни. Він сприяв безпрецедентній підтримці нашої держави з боку Великої Британії, за що став справжнім улюбленцем українського народу.
- 7 липня британський прем'єр-міністр заявив про свою відставку.
- Він наголосив, що Британія продовжить підтримувати боротьбу українського народу за свободу. Нова прем'єр-міністерка Ліз Трасс повністю підтримала свого попередника.
- Володимир Зеленський назвав Джонсона справжнім другом України. Президент подякував за рішучу та безкомпромісну підтримку з першого дня вторгнення росії.
- Політик переконаний: Європа і світ не можуть допустити, щоб путін переміг у цій війні. Наслідки будуть фатальними не лише для України.
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