5 вересня останній прем'єрський день Джонсона. Тому Зеленський висловив слова подяки другу нашої країни.

До теми Дякую за дружбу, ти герой, – Джонсон емоційно відреагував на блог Зеленського

Борис Джонсон тепло відповів Зеленському

Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном і подякував від імені всіх українців за особисту мужність, принциповість та великий внесок у протидію агресії росії.

Натомість експрем'єр Британії заявив Зеленському, що для нього було честю працювати з українським лідером.

Я з нетерпінням сподіваюсь залишитися друзями. Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що ваша безпека – це наша безпека, а ваша свобода – це наша свобода. Слава Україні!

– сказав Джонсон.

Підтримка Бориса Джонсона

Варто переглянути – Ліз Трасс нова прем'єр-міністерка Великої Британії: дивіться відео